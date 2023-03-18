В Туве пройдёт обряд встречи начала года

Общество, Фото: управление верховного шамана

Он состоится в день весеннего равноденствия



21 марта, в день весеннего равноденствия, в Туве будет проведён обряд встречи Чыл Бажы – начала года. Местом проведения станет Каменный городок на северной окраине города Кызыла. Управление верховного шамана приглашает всех желающих.



Ранее, 12 марта, в Туве тенгрианцы отметили «День прощения», когда закончились девятые морозы зимних дней. С утреннего обряда очищения перед прощением началось преддверие праздника Шагаа – последние оставшиеся девять дней до весеннего равноденствия, которые называются «Шагаа бүдүүзү». В эти дни проводят обряд «Чолукшулга».

