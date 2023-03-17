Спортсмены республики стали первыми на командных соревнованиях на первенстве ДФО
С 16 по 21 марта в Чите проходит лично-командное первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет.
В первый день прошли командные соревнования, где юноши и девушки Бурятии выиграли золотые награды. Таким образом они завоевали путёвки на главный старт страны – первенство России, которое пройдёт в апреле в городе Архангельск.
Как сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии», республику представляет команда юношей в составе: Дугара Ц., Павла Ш., Максима А. Даниила Д., Сергея П. А также девушки: Анастасия Б., Дарису Г., Сабина Г. и Ирина Б. Тренера-представители от региона: Алексеев И.А., Дамдинов Д.Б., Дамдинов Б.Д. и Трифонова А.П.
Теннисисты Бурятии завоевали путёвки на первенство России
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