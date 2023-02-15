В улан-удэнской колонии определили сильнейшего шашиста

В колонии работает кружок по шахматно-шашечному спорту



Среди осуждённых улан-удэнской исправительной колонии строгого режима №2 прошёл турнир по шашкам.



По словам организаторов, соревнования прошли в упорной борьбе. Победителем стал осуждённый отряда №3.



- Стоит отметить, что данный вид спорта имеет богатую историю, но для учреждений уголовно-исполнительной системы Бурятии он до настоящего времени был не так популярен. Поэтому с целью возрождения интереса к шашкам в исправительной колонии № 2 был создан кружок по шахматно-шашечному спорту, куда уже вступило несколько десятков осуждённых, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



