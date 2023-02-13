Женщину дважды останавливали нетрезвой за рулём
Жительница Кяхтинского района Бурятии, которая второй раз попалась за рулём в нетрезвом виде, лишилась своего автомобиля. Его изъяли в доход государства, а затем выставят на торгах.
Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
В ноябре 2021 года она была привлечена к административной ответственности за невыполнение требования сотрудника ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Тогда автомобилистку лишили водительских прав.
В ноябре 2022 года женщина вновь села за руль автомобиля после употребления спиртного. Вскоре нарушительницу остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.
- Кяхтинский районный суд назначил виновной наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1 год 6 месяцев. На основании решения суда автомобиль, на котором совершено преступление, обращён в собственность государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
Ужесточающие наказание за пьяную езду поправки вступили в силу в июле 2022 года. Для нетрезвых водителей увеличили размер штрафа, срок обязательных общественных работ, а кроме того ввели возможность изъятия автомобиля в пользу государства для нарушителей-рецидивистов.
У жительницы Бурятии за пьяную езду конфисковали автомобиль
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщину дважды останавливали нетрезвой за рулём
В Минсоцзащиты напомнили, кто имеет на неё право
Жители республики смогут задать интересующие их вопросы
Помёт серого хищника обнаружили возле источника на Верхней Берёзовке
Памятку подготовило полпредство Бурятии в Москве
Деньги на его ремонт собирали всем селом
У туриста не оказалось фитосанитарного сертификата
Снега в республике не ожидается
Они передали воспитанникам «Журавушки» носки и варежки
Они вынуждены реагировать на мнимые происшествия
Некоторые улан-удэнцы заподозрили их владельцев в сектантстве
Она поборется за победу на престижном конкурсе для замужних дам
«Северная лунка» в этом году не состоится
В республике почтили память одинокого художника-самоучки
Спасённое волонтёрами животное ещё почти год прожило в новой семье