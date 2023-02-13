У жительницы Бурятии за пьяную езду конфисковали автомобиль

Женщину дважды останавливали нетрезвой за рулём



Жительница Кяхтинского района Бурятии, которая второй раз попалась за рулём в нетрезвом виде, лишилась своего автомобиля. Его изъяли в доход государства, а затем выставят на торгах.



Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



В ноябре 2021 года она была привлечена к административной ответственности за невыполнение требования сотрудника ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Тогда автомобилистку лишили водительских прав.



В ноябре 2022 года женщина вновь села за руль автомобиля после употребления спиртного. Вскоре нарушительницу остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.



- Кяхтинский районный суд назначил виновной наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1 год 6 месяцев. На основании решения суда автомобиль, на котором совершено преступление, обращён в собственность государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.



Ужесточающие наказание за пьяную езду поправки вступили в силу в июле 2022 года. Для нетрезвых водителей увеличили размер штрафа, срок обязательных общественных работ, а кроме того ввели возможность изъятия автомобиля в пользу государства для нарушителей-рецидивистов.





