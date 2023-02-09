Улан-удэнку возмутила нацистская символика в центре города

Она заявила, что с надписью ничего не могут сделать уже полгода
Жительницу бурятской столицы до глубины души возмутила нацистская символика на стене Дома книги на улице Ленина. Ещё минувшим летом она разглядела там кодовый лозунг нацистов, состоящий из цифр, и обратилась в соответствующие органы. Однако за полгода так ничего и не изменилось, утверждает улан-удэнка.
- Утром (пост датирован 8 февраля – прим.) проходила мимо бывшего Дома книги и увидела, что нацистская символика, которую я видела в июне, до сих пор не удалена, – говорится в публикации, размещённой в паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте». – Она нарушает общественный порядок и может расцениваться как пропаганда идеологии нацизма.
В комментариях другие участники сообщества задались вопросом, почему улан-удэнка не закрасила надпись сама. Девушка на это пояснила: нет гарантии, что её не привлекут к ответственности за вандализм.
Корреспондент «Байкал-Daily» побывал на месте, но никакой подобной символики там не обнаружил. Возможно, цифры уже закрасили, а, возможно, их просто плохо видно, поскольку территория рядом огорожена – там вовсю идёт реконструкция театра «Ульгэр»
Она заявила, что с надписью ничего не могут сделать уже полгода
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