Спортсмены республики завоевали 5 медалей первенства ДФО
Прошедшее в Якутии с 4 по 5 февраля первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года принесло сборной Бурятии пять медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую.
- Победителями соревнования стали Аюр Нимаев в весовой категории до 92 кг и Илья Жибалов в весе до 97 кг. Серебряными призёрами первенства стали Бабасан Подкаменев в весе до 70 кг и Зоригто Ухинов до 79 кг. Бронзовая медаль у Галсана Очирова в весовой категории до 79 кг, - сообщили в министерстве спорта РБ.
Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы РБ выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
В первенстве участвовали борцы из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Бурятии и Якутии. За медали боролись более 130 спортсменов. Теперь победителей и призёров ждёт главный старт страны – первенство, которое пройдёт в марте в Каспийске.
Борцы Бурятии вошли в число сильнейших на Дальнем Востоке
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