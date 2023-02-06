Борцы Бурятии вошли в число сильнейших на Дальнем Востоке

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики завоевали 5 медалей первенства ДФО



Прошедшее в Якутии с 4 по 5 февраля первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года принесло сборной Бурятии пять медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую.



- Победителями соревнования стали Аюр Нимаев в весовой категории до 92 кг и Илья Жибалов в весе до 97 кг. Серебряными призёрами первенства стали Бабасан Подкаменев в весе до 70 кг и Зоригто Ухинов до 79 кг. Бронзовая медаль у Галсана Очирова в весовой категории до 79 кг, - сообщили в министерстве спорта РБ.



Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы РБ выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).



В первенстве участвовали борцы из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Бурятии и Якутии. За медали боролись более 130 спортсменов. Теперь победителей и призёров ждёт главный старт страны – первенство, которое пройдёт в марте в Каспийске.

