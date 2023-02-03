В Улан-Удэ состоится гала-концерт конкурса «Живой родник»

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28 февраля в 18:00 в концертном зале колледжа искусств имени Чайковского в Улан-Удэ пройдёт гала-концерт и торжественное награждение лауреатов IX межрегионального конкурса народного художественного творчества «Живой родник».- Концерт и конкурс «Живой родник» призван сохранять и развивать многонациональное народное художественное творчество народов в Бурятии. Лауреаты конкурса представят две номинации: народное пение, декоративно-прикладное искусство, - сообщили в колледже.В фойе колледжа пройдёт также выставка изделий декоративно-прикладного характера. Это роспись по ткани, ткачество, гобелен, керамика, художественная резьба по дереву, художественная обработка металла (ювелирное дело), костюмы, выполненные в лучших народных традициях.- В концертной программе примут участие не только лауреаты номинации «Народное пение», но и специально приглашённые гости – знаменитые исполнители народных песен, которые исполнят композиции, основанные на фольклоре. Мероприятие объединит культуру народов Бурятии в месяц празднования Сагаалгана, - заявили организаторы.