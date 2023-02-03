Сироты Бурятии хотят добиться жилья через прокуратуру РФ

Они объединяются для написания коллективного обращения



Сироты Бурятии, не получившие жильё от государства, объединяются, чтобы написать коллективное обращение в прокуратуру России. Клич бросили в местной группе «Сироты 03».



- Я ищу сирот, которые до сих пор не получили жильё от государства, для того чтобы написать в прокуратуру России коллективное обращение. Нужно бороться и всё получится. Я знаю, что в Бурятии немало таких сирот, призываю объединиться и защищать общие интересы, - написал активист.



В комментариях десятки комментариев. Сироты рассказывают, что даже после решений судов в их пользу они не получили обещанное жильё. Участники группы активно обсуждают наболевшую проблему.



«Выиграли суд, забрала исполнительный, пока тишина»,

«Три года назад выиграла суд, тишина»,

«Стою в очереди 13 лет на жильё. В прошлом году купила квартиру за маткапитал. В этом месяце меня сняли с очереди, так как теперь есть жильё. Может, кто сталкивался с таким? Как быть?»,

«Суд выиграли. До сей поры тишина. Это после бараков в Сотниково жду жилье...»,

«Суд выиграла в 2020-м. Тишина. Сказали – ждите, в 60 получите».



Министерство социальной защиты населения Бурятии не осталось в стороне и прокомментировало произошедшее. Ответ оставили под публикацией.



- Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с федеральным и республиканским законодательством. Формирование специализированного жилищного фонда осуществляется в пределах средств федерального и республиканского бюджетов, - пояснили в министерстве.



Также здесь отметили, что до 1 марта ресурсный центр «Семья» принимает заявления на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья (сертификат). За информацией по вопросу предоставления жилья сиротам можно обратиться в ресурсный центр «Семья» по адресу: Улан-Удэ, ул. Бау Ямпилова, 14, 4 этаж, каб. 9,13, тел.: 8950-380-2453, 8929-471-06-21.

