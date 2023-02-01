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В Улан-Удэ открылся фестиваль «Созвездие молодых»

В Улан-Удэ открылся фестиваль «Созвездие молодых»
Общество,  Фото:Колледж искусств им. П.И. Чайковского
Фестиваль завершится 4 февраля

Вчера, 31 января, открылся фестиваль «Созвездие молодых» сольным концертом пианистки Карины Тумуровой, который состоялся в концертном зале колледжа искусств.

Перед началом основного действия зрителей поприветствовали директор колледжа искусств имени Чайковского Баир Турбянов и заместитель председателя комитета культуры и искусств минкультуры Бурятии Наталья Попова.

Баир Турбянов отметил, что «Созвездие молодых» - это знаменательное и большое событие для колледжа и культуры Бурятии.

- Ежегодно мы встречаем наших выпускников, которые завершили учёбу в музыкальных ВУЗах страны. Они возвращаются, чтобы трудиться во благо малой родине. Сегодня мы услышим игру Карины Тумуровой, студентки 4 курса Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, - сказал директор колледжа.

Наталья Попова обратила внимание, что ежегодный концерт, ставший традиционным, притягивает всеобщее внимание, поскольку в мероприятии принимают участие талантливые музыканты и певцы Бурятии.

- Фестиваль представляет наших талантливых музыкантов и певцов, которых мы с нетерпением ждём в республике. Мы гордимся нашими ребятами, их творческими успехами. Уважаемые зрители, поздравляем с открытием фестиваля! И от лица Министерства культуры Бурятии благодарю Колледж искусств, театр оперы и балета, преподавателей ДШИ и Колледжа, - рассказала Наталья Попова.

Карина Тумурова исполнила произведения Вольфганга Моцарта, Клода Дебюсси, Оливье Мессиана, Фридерика Шопена.

- Я очень рада принять участие в фестивале «Созвездие молодых», в программе которого я числюсь не в первый раз. Своё будущее я, конечно, связываю с музыкой. Музыка – неотъемлемая часть духовного развития, важная для каждого из нас. Благодарю организаторов фестиваля и за приглашение, - отметила Карина Тумурова.

Фестиваль продолжится 2 февраля в 17:00 в художественном центре имени Сампилова. Перед зрителями выступит флейтистка Софья Алексеева. Завершится большое событие в театре оперы и балета 4 февраля в 17:00.

В фестивале примут участие студенты и выпускники Дальневосточного государственного института искусств, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Петрозаводской государственной консерватории им А.К. Глазунова, Новосибирской государственной консерватории им М.И. Глинки, сообщает пресс-службе колледжа искусств.

Возрастное ограничение 6+
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