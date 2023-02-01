В Бурятию поступил квадроцикл для защиты леса

Квадроцикл мощный и манёвренный



Специалисты Закаменского лесхоза встретили первую в этом году спецтехнику для защиты леса. В лесхоз поступил квадроцикл в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».



- С помощью такой техники мы сможем быстрее объехать пожар и разведать обстановку. Это позволит оперативно разработать тактику тушения и ликвидировать лесной пожар на малой площади. Также легче будет доставить воду к лесопожарной группе, если река или ручей находятся далеко, - поделилась руководитель Закаменского лесхоза Дарима Санжеева.



Кроме этого, лесники будут использовать квадроцикл для доставки лесопожарного оборудования и инвентаря.



- Квадроцикл мощный и манёвренный. Пока нам не удалось его испытать в условиях бездорожья, но думаю, он хорошо покажет себя в наших лесах, - рассказал главный механик Закаменского лесхоза Евгений Захаров.



Обновление автопарка лесхозов проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В 2023 году планируется закупить 19 единиц техники для борьбы с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

