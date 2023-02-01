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В селе в Бурятии залили большой каток

В селе в Бурятии залили большой каток
Общество,  Фото:vk.com/zakamna1
Рядом с катком пробурили скважину

В селе Дутулур Закаменского района Бурятии пробурили скважину для заливки катка. Это удалось сделать с четвёртого раза, поскольку здесь скалистая местность.

Свой вклад в бурение скважины внесли жители - ТОСовцы села. Выпускники школы 1975-го года подарили детскому саду семь пар коньков.

Заливаться каток будет размером 60×90, благодаря скважине глубиной порядка 50 метров, которую здесь недавно пробурили.

- Раньше мы тянули шланг на расстояние примерно 150-200 метров, чтобы залить площадку под катание на коньках, сейчас же такая необходимость пропала, и теперь заливать её мы сможем беспрепятственно и без проблем, - сказал глава МО СП «Дутулурское» Ринчин Дареев.

Увеличили площадь не только из-за появления скважины, но и из-за проходимости: В селе живёт около 160 детей, при этом с большим удовольствием встают на коньки и взрослые.

- На выходных проходимость катка очень высокая, негде особо набрать скорость, разгуляться, так сказать. Но увеличив площадь, мы не только предоставим возможность любителям заниматься этим видом спорта, но планируем начать профессиональные тренировки, чтобы в течение нескольких лет наработать опыт и составить достойную конкуренцию уже на уровне как района, так и республики, - отмечает Ринчин Дареев.
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