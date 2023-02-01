



В этом году в Улан-Удэ проведут комплексные кадастровые работы в отношении примерно 1266 объектов недвижимости. Они будут проводиться в микрорайонах Загорск и Шишковка. Благодаря этой работе будут уточнены границы земельных участков, а также местоположение зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства на участках, исправлены реестровые ошибки в сведениях о границах. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела по землеустройству комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Константин Лугавцов.- Комплексные кадастровые работы будут выполняться одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов. Все работы будут проводиться за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов, что освобождает граждан от дополнительных расходов на межевание земельных участков, - рассказал Константин Лугавцов.Сейчас комитет готовится к проведению торгов, по итогам которых будут определены исполнители работ.- Кадастровыми инженерами, с которыми будет заключён контракт, будет выполнена геодезическая съёмка территорий, проведён анализ документов, на основании которых выделялись земельные участки, иных архивных документов, а также сведений, содержащихся в ЕГРН. По результатам работы будет подготовлен проект карты-плана территории, в которой будут отображены границы всех земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих уточнению, либо в отношении которых исправляются реестровые ошибки, - пояснил Константин Лугавцов.Все работы планируют начать в середине марта и завершить в октябре этого года.В Улан-Удэ положительный опыт проведения комплексных кадастровых работ уже есть в 2020 и 2022 годах. Так, в 2022 году кадастровые работы были проведены на территориях микрорайонов Аршан, Комушка и на 4-ом км Спиртзаводской трассы. По результатам работ в Единый государственный реестр недвижимости были внесены актуальные сведения о границах 4587 объектов недвижимости: 2749 земельных участках и 1838 объектах капитального строительства, сообщили в пресс-службе администрации города.