В Бурятии полицейские провели правовые занятия со школьниками

Общество, Фото: МВД Бурятии

Детям напомнили, с какого возраста наступает уголовная ответственность



В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники полиции провели правовые занятия для учащихся Коменской школы. Детям напомнили о правилах безопасного поведения на дороге и в быту.



Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала об основных причинах ДТП с участием несовершеннолетних и привела примеры аварий, в которых дети пострадали по собственной неосторожности. Ребятам объяснили, как правильно вести себя на проезжей части и переходить дорогу. Кроме того, инспектор отметила, что использование мобильных телефонов и прослушивание музыки в наушниках недопустимо.



Инспектор ПДН в своём выступлении разъяснила, с какого возраста наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. Школьников предупредили о вреде курения, в том числе с помощью электронных устройств и их негативном влиянии на здоровье ребёнка.



Полицейские настоятельно рекомендовали детям соблюдать правила поведения на улице, а также в общественных местах и быть примером для своих сверстников, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

