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В ходе спецоперации погиб участник батальона «Байкал»

В ходе спецоперации погиб участник батальона «Байкал»
Общество, 
Вадиму Чагдурову было 33 года

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Бурятии Чагдуров Вадим Мункуевич. О гибели земляка сообщила администрация Джидинского района.

Вадим Чагдуров родился 18 марта 1989 года в селе Верхний Торей Джидинского района. Учился в Бурятской гимназии №29 в Улан-Удэ. В 2007 году окончил профессиональный лицей №1, а в 2008 году - профессиональное училище № 13 в столице Бурятии.

В 2016 году Вадим Чагдуров получил диплом о высшем образовании, он окончил Байкальский филиал Гуманитарного института города Москва.

Проходил службу в Росгвардии.

В июле 2022 года был направлен на специальную военную операцию в составе батальона «Байкал».

Вадим Чагдуров был отзывчивым, добрым, дружелюбным человеком, обладал лидерскими качествами, был примерным семьянином.

У него остались мать, жена и две дочери.
смерть

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