Вадиму Чагдурову было 33 года
В ходе специальной военной операции погиб уроженец Бурятии Чагдуров Вадим Мункуевич. О гибели земляка сообщила администрация Джидинского района.
Вадим Чагдуров родился 18 марта 1989 года в селе Верхний Торей Джидинского района. Учился в Бурятской гимназии №29 в Улан-Удэ. В 2007 году окончил профессиональный лицей №1, а в 2008 году - профессиональное училище № 13 в столице Бурятии.
В 2016 году Вадим Чагдуров получил диплом о высшем образовании, он окончил Байкальский филиал Гуманитарного института города Москва.
Проходил службу в Росгвардии.
В июле 2022 года был направлен на специальную военную операцию в составе батальона «Байкал».
Вадим Чагдуров был отзывчивым, добрым, дружелюбным человеком, обладал лидерскими качествами, был примерным семьянином.
У него остались мать, жена и две дочери.
В ходе спецоперации погиб участник батальона «Байкал»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Такой результат показал опрос портала SuperJob
Им полагается по 16 с лишним тысяч рублей
Вадиму Чагдурову было 33 года
Родственникам обязаны бесплатно предоставить спальное место и обеспечить их питанием
На холод в квартирах жалуются жильцы дома на улице Революции 1905 года
Кяхтинцев возмутили металлические тарелки и кружки в столовой местной СОШ
Каменные ворота давно нуждаются в реставрации
Породистый пёсик просто подхватил пневмонию
К работам подрядчик приступит в апреле
Благодаря ему вредные выбросы не попали в воздух
Военнослужащие поражали мишени на расстоянии до 4000 метров
Зимний маршрутный учёт в самом разгаре
Местные жители объявили его безалкогольной зоной
Там есть постамент для гроба, урны и даже подставки для орденских подушек
Вручение прошло в Бурятском государственном университете