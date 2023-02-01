В ходе спецоперации погиб участник батальона «Байкал»

Вадиму Чагдурову было 33 года



В ходе специальной военной операции погиб уроженец Бурятии Чагдуров Вадим Мункуевич. О гибели земляка сообщила администрация Джидинского района.



Вадим Чагдуров родился 18 марта 1989 года в селе Верхний Торей Джидинского района. Учился в Бурятской гимназии №29 в Улан-Удэ. В 2007 году окончил профессиональный лицей №1, а в 2008 году - профессиональное училище № 13 в столице Бурятии.



В 2016 году Вадим Чагдуров получил диплом о высшем образовании, он окончил Байкальский филиал Гуманитарного института города Москва.



Проходил службу в Росгвардии.



В июле 2022 года был направлен на специальную военную операцию в составе батальона «Байкал».



Вадим Чагдуров был отзывчивым, добрым, дружелюбным человеком, обладал лидерскими качествами, был примерным семьянином.



У него остались мать, жена и две дочери.

