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Школьников в Бурятии накормили из «тюремной» посуды

Школьников в Бурятии накормили из «тюремной» посуды
Общество,  Фото:vk.com/k9xta
Кяхтинцев возмутили металлические тарелки и кружки в столовой местной СОШ

В паблике «Аноним Кяхты» во «ВКонтакте» накануне появился снимок, сделанный в школьной столовой. На первый взгляд, на нём – обычный обед: хлеб, суп, котлеты, чай в кружках. Но автора фото смутила посуда, в которой блюда подают ученикам СОШ. Судя по всему, она изготовлена из алюминия. 

- Нет-нет, это не тюрьма, а столовая в школе № 4, – говорится в комментарии к фотографии.

Впрочем, большинство посетителей паблика недоумение неизвестного автора не разделяют. По их мнению, важно не то, из чего сделаны тарелки, а то, что в них лежит. «Там и десять лет назад была такая посуда. Ничего страшного. Ели и нормально было, никто не возникал», «У нас раньше такая же была в школьной столовой. Конечно, эстетики никакой, но лишь бы вкусно было», «Это чтобы ничего не разбить», – отмечают интернет-пользователи.
 
Нашлись и те, кто от металлических тарелок и кружек, напоминающих те, что есть в местах не столь отдалённых, не в восторге.

- А почему 30 лет назад нас кормили из нормальной стеклянной посуды, а сейчас – из металлической? Если честно, мне не нравится такая. Понятно, что практичная, но не до такой же степени, – высказалась одна из подписчиц.
 
Другая её поддержала: «А разве она по СанПину подходит для детей? Особенно кружки – горячий чай из таких пить невозможно. Да и обрабатывать как следует».

школа соцсети

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