В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии

Тамажап Раднаев представлен к награждению орденом Мужества посмертно



В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии Раднаев Тамажап Галсанжапович. О гибели земляка сообщила администрация Джидинского района.



Тамажап Раднаев родился 16 января 1999 года в селе Верхний Ичетуй. Он был первым ребёнком в многодетной семье. У него пять братьев и сестра.



В 2004 году Тамажап пошёл в первый класс Алцакской средней школы. В 2012 году окончил 9 классов школы и поступил в Бурятский лесопромышленный колледж в Улан-Удэ.



В 2017 году был призван в ряды Вооружённых сил. Срочную службу проходил в посёлке Онохой, в автомобильном батальоне.



В октябре 2022 года отправился добровольцем для участия в специальной военной операции на территории Украины.



Тамажап был отзывчивым, добродушным человеком, любящим, заботливым отцом, братом. Всегда был готов прийти на помощь, рассказывают его близкие.



За проявленные мужество и героизм Тамажап Раднаев представлен к высокой государственной награде – ордену Мужества посмертно.

