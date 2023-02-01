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В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии

В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии
Общество, 
Тамажап Раднаев представлен к награждению орденом Мужества посмертно

В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии Раднаев Тамажап Галсанжапович. О гибели земляка сообщила администрация Джидинского района.

Тамажап Раднаев родился 16 января 1999 года в селе Верхний Ичетуй. Он был первым ребёнком в многодетной семье. У него пять братьев и сестра.

В 2004 году Тамажап пошёл в первый класс Алцакской средней школы. В 2012 году окончил 9 классов школы и поступил в Бурятский лесопромышленный колледж в Улан-Удэ.

В 2017 году был призван в ряды Вооружённых сил. Срочную службу проходил в посёлке Онохой, в автомобильном батальоне.

В октябре 2022 года отправился добровольцем для участия в специальной военной операции на территории Украины.

Тамажап был отзывчивым, добродушным человеком, любящим, заботливым отцом, братом. Всегда был готов прийти на помощь, рассказывают его близкие.

За проявленные мужество и героизм Тамажап Раднаев представлен к высокой государственной награде – ордену Мужества посмертно. 
смерть

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