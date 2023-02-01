Пройти обследование можно в поликлиниках
В Бурятии объявлен месячник борьбы с онкологическими заболеваниями в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Мероприятие стартует 4 февраля.
4, 11 и 18 февраля во всех городских поликлиниках и центральных районных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта «Онко контроль: будь начеку!».
В дни открытых дверей каждый желающий старше 18 лет может бесплатно пройти онкоскрининг в рамках диспансеризации.
О графике приёма можно узнать на официальных аккаунтах городских поликлиник и центральных районных больниц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.
Жители Бурятии смогут бесплатно пройти онкоскрининг
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