Жители Бурятии смогут бесплатно пройти онкоскрининг

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пройти обследование можно в поликлиниках



В Бурятии объявлен месячник борьбы с онкологическими заболеваниями в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Мероприятие стартует 4 февраля.



4, 11 и 18 февраля во всех городских поликлиниках и центральных районных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта «Онко контроль: будь начеку!».



В дни открытых дверей каждый желающий старше 18 лет может бесплатно пройти онкоскрининг в рамках диспансеризации.



О графике приёма можно узнать на официальных аккаунтах городских поликлиник и центральных районных больниц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.

