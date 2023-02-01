Также детям подарили книжки-раскраски
Сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества посетили детские сады «Радуга» и «Родничок» в селе Курумкан. Лесники рассказали ребятам о лесе, лесных животных. Дети узнали, зачем человеку нужен лес, и почему к природе нужно относиться очень бережно.
- Также мы рассказали малышам о нашей профессии, а они в свою очередь начали задавать множество вопросов. Например, каких животных мы встречаем в лесу. Больше всего ребятам было интересно послушать про зайчиков, - с улыбкой рассказала лесовод Курумканского лесхоза Елена Макина.
Дети пообещали соблюдать правила поведения в лесу и бережно относиться к природе. В конце встречи малыши получили в подарок книжки-раскраски «Лесная сказка».
Необходимо отметить, что такие занятия и выезды проводятся лесниками во всех районах Бурятии уже не первый год. И, как показывает практика, дети становятся более ответственными в вопросах сохранения природы, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии лесники рассказали детсадовцам о своей профессии
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