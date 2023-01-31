Школьники из Бурятии смастерили стреляющего робота

Их изобретение оказалось очень метким







Ребята, принявшие участие в республиканском онлайн-конкурсе, запрограммировали своё устройство, провели тестирование и апробацию и довели всё до результата, рассказала педагог дополнительного образования ЦДТ Любовь Садовская.



- Целью конкурса было найти решение поставленной задачи и сконструировать робота, способного выбить кегли с поля с помощью выстрелов по ним, – цитируют её в группе «Еравна-инфо.24/7».



Изобретение школьников стреляет точно по мишеням – процесс они запечатлели на камеру. По словам педагога, мальчики успешно справились со сложной творческой задачей.







Двое школьников из Еравнинского района – шестиклассник Саян и четвероклассник Санжай – посещают кружок робототехники в местном центре детского творчества. Недавно они сами сделали стреляющего робота.