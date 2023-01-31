«Тепло» и «свет» не просто слова

















О работе энергослужбы предприятия мы беседуем с директором по основным фондам крупнейшего предприятия города Сергеем Викторовичем Бутюговым.- В состав энергетического хозяйства завода входят угольная котельная мощностью 167 Гкал, насосные станции, пятьдесят трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 230МВт, десятки тысяч метров высоковольтных линий электропередачи и инженерных сетей теплоснабжения.При этом для бесперебойной работы энергетических систем необходимо уделять особое внимание как состоянию энергетического оборудования, так и режимам работы инженерных сетей. Организован ежедневный учёт и распределение энергоресурсов между потребителями, ведутся работы по договорам энергоснабжения для обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и энергоносителями как подразделения предприятия, так и сторонних потребителей.- Да, в этом году, кроме подготовки к отопительному сезону, в целях повышения энергоэффективности, надёжности и безаварийности энергетического оборудования и инженерных сетей мы выполнили реконструкцию трансформаторной подстанции №86 с заменой высоковольтных кабелей питания насосов.К проведению работ предъявлялись особые требования, поскольку подстанция обеспечивает электроснабжение технологического оборудования котельной, режим работы которой 24 часа в сутки. Все работы, связанные с полным отключением оборудования можно было произвести в период весенней и осенней остановки котельной, а это фактически не более трёх суток.Нужно было в выделенное время произвести ремонт мягкой кровли, разборку и демонтаж существующего оборудования с фундаментами, устройств релейной защиты, питающих и отходящих кабельных линий, ремонт стен, полов и потолка, реконструкцию контура заземления, отходящих шинопроводов и многого другого.Для работы были проложены временные линии питания, основная часть потребителей переведена на резервные схемы.График отслеживался ежедневно, а в период переключений даже поминутно. Силами бригады линейно-кабельного хозяйства электроцеха полностью заменены высоковольтные кабели питания всех сетевых насосов, а также контрольные кабели управления. Наладка дистанционного включения вакуумных выключателей подстанции от щитов управления насосами была выполнена специалистами электротехнической лаборатории.Теперь трансформаторная подстанция №86 производственно-отопительной котельной является одной из лучших на предприятии. При этом скомплектована она из оборудования, устройств и программного обеспечения, необходимого для осуществления диспетчеризации и телеуправления, исключительно отечественных производителей.Стоит отметить, что это не единственный такой уникальный проект, который был реализован в этом году на Улан-Удэнском авиационном заводе.В прошлом году в эксплуатацию был запущен водовод диаметром 500 мм на участке от ВКс-1 до насосной станции 2. Реконструкция этого участка водовода на сумму более 70 млн.руб. выполнялась по проекту, разработанному ещё в 2015 году. Более шести лет велась подготовительная работа, досконально прорабатывались как технические решения, так и технология производства работ. Особенность выполнения этих работ заключалась в необходимости прокладки трубопровода в футляре диаметром 1000 мм под взлётно-посадочной полосой на глубине более 10 м, где наиболее протяжённый участок между камерами составлял 200 м.Все работы производились без остановки технологических процессов, под действующей инфраструктурой аэродрома, без её повреждения и без перерывов воздушно-транспортного сообщения.- В период с 2020 по 2022 год взамен изношенных и выработавших свой ресурс было установлено четыре новых водогрейных котла и заменено сопутствующее щитовое оборудование, что на долгий период обеспечит стабильную работу главных источников выработки тепловой энергии с хорошим КПД.Согласно заключённому договору на территорию предприятия поставлено необходимое количество угля для формирования нормативного неснижаемого запаса топлива и прохождения зимних холодов.Отопительный сезон проходит в соответствии с запланированным графиком, что подтверждает полученные в МУ Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» и Министерстве энергетики РФ паспорта готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.- Между АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и «У-УЭК» филиала ПАО «ТГК-14» заключено соглашение «Об управлении системой теплоснабжения». Оно определяет отношения Единой теплоснабжающей организации и У-УАЗ как производителя тепловой энергии. Котельная АО «У-УАЗ» работает в соответствии с предоставленными ТГК-14 и утверждёнными температурными графиками и режимами работы тепловых сетей, в которые входит давление на подающем и обратном трубопроводе, расчётный расход тепла, расчётный расход сетевой воды и расход воды на утечку.Температуру теплоносителя котельная АО «У-УАЗ» выдерживает согласно температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии относительно среднесуточной температуры наружного воздуха. Среднесуточную температуру наружного воздуха задаёт диспетчер ПАО «ТГК-14» два раза в сутки (утром и вечером), также возможна корректировка температуры при резкой смене погоды.Далее распределением и регулированием тепла по кварталам, домам и организациям п. Восточный и п. Загорск занимаются службы ПАО ТГК, управляющие компании и различные ТСЖ.Претензий от ТГК по передаваемым параметрам с начала отопительного сезона зарегистрировано не было, требования ТГК выполняются в полном объёме.- На сегодня уже заключены договоры подряда на выполнение многомиллионного ремонта в 2023 году воздушной линии электропередачи 110 кВ и участков кабельных линий 6кВ. Заключён договор на выполнение комплекса работ по замене двух водогрейных котлов в период с 2023 по 2024 годы. А также готовится документация для заключения договора на проектирование и установку приборов учёта сточных вод и реализуемой ТГК-14 тепловой энергии.Стабильное производство продукции, а также увеличение его объёмов и связанная с этим модернизация, реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов основного производства невозможно без решения вопросов развития энергетической инфраструктуры.Руководство предприятия и холдинга «Вертолёты России» всегда уделяло особое внимание энергетике, а слаженный коллектив предприятия внедрял и будет внедрять самые амбиционные и сложные проекты.