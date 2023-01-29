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Забайкальца обвиняют в истязании пасынка

Забайкальца обвиняют в истязании пасынка
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина систематически избивал ребёнка

В Забайкалье предъявлено обвинение 33-летнему жителю посёлка Дарасун Карымского района в истязании заведомо несовершеннолетнего лица.

По версии следствия, в течение двух лет подозреваемый, пользуясь беспомощным в силу возраста состоянием пасынка 2019 года рождения, систематически избивал ребёнка за небольшие провинности, нанося ему множественные удары руками и ногами, различными предметами.

25 января 2023 года подозреваемый снова избил мальчика, в результате чего тот с травмой головы и побоями был доставлен в читинскую больницу.

- В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в совершённых преступлениях. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю. 
обвинение следователи

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