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В Улан-Удэ оштрафовали водителей за парковку на местах для инвалидов

В Улан-Удэ оштрафовали водителей за парковку на местах для инвалидов
Общество,  Фото:прокуратура РБ
В столице Бурятии прошёл профилактический рейд

В Улан-Удэ прошёл рейд по выявлению нарушений закона в сфере защиты прав инвалидов. Мероприятие организовала прокуратура Октябрьского района с участием сотрудников Госавтоинспекции по Бурятии.

- В ходе проверки соблюдения правил парковки транспортных средств на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья вблизи Детской республиканской клинической больницы, торгово-развлекательного центра и крупного продуктового магазина выявлены случаи парковки водителей в неположенном месте. Штраф за парковку в местах для инвалидов в соответствии со статьёй 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составляет 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По результатам рейда 10 человек привлечены к административной ответственности. Работники прокуратуры с водителями провели беседу о соблюдении законодательства о защите прав инвалидов.



ПДД ГИБДД прокуратура инвалиды

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