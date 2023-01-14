По Гусиноозёрску пройдёт крещенский ход

Общество, Фото: пресс-служба администрации Гусиноозёрска

Крестный ход завершится крещенскими купаниями



19 января в Гусиноозёрске отметят праздник Крещения Господня. Крещенский ход и крещенские купания будут проходить на озере Гусиное.



Маршрут следования крестного хода начнётся в 10:30 из Богородице-Казанского прихода. Далее шествие пройдёт по улицам Пушкина – Ленина – Почтовая – ООШ №3 – Некрасова – Дорожная – Переезд – Центральная – Дзержинского – конечная остановка улицы Островского.



Обряд пройдёт на месте бывшего пляжа в конце улицы Островского рядом с бывшей насосной станцией. Крещенские купания будут проходить с 11:30 до 17:00.



- Автобусы по маршруту №4 будут ходить также по своему графику до нижней конечной остановки на Стройплощадке, далее нужно пройти по улице Островского по берегу до места проведения обряда, - сообщает пресс-служба администрации Гусиноозёрска.

