Крестный ход завершится крещенскими купаниями
19 января в Гусиноозёрске отметят праздник Крещения Господня. Крещенский ход и крещенские купания будут проходить на озере Гусиное.
Маршрут следования крестного хода начнётся в 10:30 из Богородице-Казанского прихода. Далее шествие пройдёт по улицам Пушкина – Ленина – Почтовая – ООШ №3 – Некрасова – Дорожная – Переезд – Центральная – Дзержинского – конечная остановка улицы Островского.
Обряд пройдёт на месте бывшего пляжа в конце улицы Островского рядом с бывшей насосной станцией. Крещенские купания будут проходить с 11:30 до 17:00.
- Автобусы по маршруту №4 будут ходить также по своему графику до нижней конечной остановки на Стройплощадке, далее нужно пройти по улице Островского по берегу до места проведения обряда, - сообщает пресс-служба администрации Гусиноозёрска.
По Гусиноозёрску пройдёт крещенский ход
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