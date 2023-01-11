Более половины улан-удэнцев назвали кредиты долговой ямой

Чаще всего займы в банках берут горожане старше 35 лет
Мнение о том, что кредит – прямой путь в долговую яму, разделяют 6 из 10 (63 %) жителей бурятской столицы. А вот 17%, напротив, уверены: это отличная возможность приобрести желаемое, если нет необходимой суммы.
Как сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, положительного мнения о банковских займах чаще разделяют улан-удэнцы, которые ими пользовались (25% против 10%). Тех, кто считает их полезным финансовым инструментом, вдвое больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов младше 34 (14% и 7% соответственно). В основном кредиты берут наши земляки в возрасте от 35 до 44 лет.
Исключительно негативное представление об этой банковской услуге более характерно для мужчин, чем для женщин (69% и 58%). Свежий опыт использования заёмных средств есть у каждого третьего работающего горожанина (у 30%). А 37% оформляли займы в последние полгода.
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Чаще всего займы в банках берут горожане старше 35 лет
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