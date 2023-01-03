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В Бурятии крупный желчный камень впервые удалили лазером

В Бурятии крупный желчный камень впервые удалили лазером
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уникальную операцию сделали 72-летней жительнице республики

Сотрудники республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко впервые провели лазерную литотрипсию (разрушение) крупного холедохолитиаза, или желчного камня. Уникальную операцию сделали 72-летней жительнице Бурятии. Она поступила в РКБ с жалобами на выраженные боли в правом подреберье, рвоту, тошноту и желтушность кожных покровов, которая наблюдалась более месяца.

Женщина даже не могла нормально принимать еду. После инструментальных обследований у неё обнаружили крупные множественные камни общего желчного протока, которые требовалось удалить.

Как выяснилось, 35 лет назад пациентка уже перенесла хирургическое вмешательство – удаление желчного пузыря из-за желчекаменной болезни. А ещё у неё была операция из-за злокачественного новообразования кишечника, удаление послеоперационной грыжи и пластика передней брюшной стенки по поводу грыжи.

Очередная открытая операция могла повлечь серьёзные осложнения – учитывая длительный анамнез, возраст женщины, наличие сопутствующих заболеваний сердца и сосудов и выраженный спаечный процесс в брюшной полости. Такие в недавнем прошлом проводились только по жизненным показаниям.

В РКБ сейчас развиваются малоинвазивные оперативные вмешательства – удалить камни из желчных путей можно без хирургического разреза брюшной полости, с помощью современных технологий и аппаратов. На консилиуме приняли решение использовать именно такой метод – эндоскопическую литоэкстракцию (извлечение) желчных камней.

Три – диаметром 8, 12 и 16 миллиметров – удалили 2 ноября. Но в просвете желчных путей остался ещё один – диаметром 22 мм. Его невозможно было извлечь, не повредив стенку желчного протока. Тогда в РКБ решились на лазерную литотрипсию, которая проводится в крупнейших хирургических клиниках России.

Уже 8 ноября, после небольшой медицинской паузы, которая позволила подготовить пациентку, операционная бригада из трёх врачей-эндоскопистов, операционной медсестры, анестезиолога, и медицинской сестры-анестезиста впервые в истории панкреато-билиарной хирургии республики сделала литотрипсию крупного желчного камня. После «дробления» его извлекли из организма по мелким частям с помощью эндоскопических инструментов.

Этот метод впервые успешно опробовали в Бурятии благодаря современному оснащению – лазерному литотриптору от фирмы «Boston Scientific», эндоскопическому операционному оборудованию и, конечно, опыту оперирующих врачей. Всё прошло успешно. Уже на вторые сутки наша землячка могла самостоятельно вставать. Её перевели из реанимации в палату и выписали из больницы через семь дней в удовлетворительном состоянии. Женщина оставила медикам трогательную записку. 



операция болезнь врачи

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