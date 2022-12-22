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В Улан-Удэ завершили строительство корпуса для школы №32

В Улан-Удэ завершили строительство корпуса для школы №32
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сейчас школа сильно переуплотнена

В Улан-Удэ завершили строительство корпуса для школы №32. Объект будет сдан в эксплуатацию в начале следующего года и откроет двери после оформления и получения всех необходимых документов, сообщили в администрации города.

- Мы все – учителя, родители и, конечно, дети, очень ждём открытия корпуса. Он рассчитан на 250 человек, там будут обучаться ученики 10-11 профильных классов. Сейчас наша школа переуплотнена – при плановой мощности в 1100 человек здесь обучается 2500 детей. Новый корпус разгрузит основное здание, - пояснила директор школы Юлия Дикань.


В новом корпусе, помимо учебных кабинетов, есть просторный актовый зал, библиотека, спортзал с высокими потолками, медицинский блок и пищеблок. Все помещения оснащены современным оборудованием.


Также к школе №32 будет организована подъездная дорога протяжённостью 500 метров с устройством тротуара и парковки. Тротуары обеспечат подход к школе с двух сторон стадиона у основного корпуса школы.

Объект возводится благодаря национальному проекту «Образование». В этом году по нацпроекту открылась самая большая школа на Дальнем Востоке – по улице Автотранспортной, в прошлом году открылся новый пристрой к школе №49, школа №40.


школы строительство

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