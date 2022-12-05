В Улан-Удэ прошёл чемпионат города по тайскому боксу

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

Также состоялось городское первенство по муайтай



В Бурятии прошёл 5-й открытый чемпионат и первенство города Улан-Удэ по тайскому боксу. С 28 ноября по 1 декабря региональный центр единоборств «Патриот» собрал 170 тайбоксёров всех возрастов из Бурятии и Забайкальского края (Чита, п. Агинское).



Как сообщает федерация тайского бокса РБ, наибольшее количество золотых медалей – по 15 золотых – завевали и спортивная школа Иволгинского района, и СК «Пересвет» спортивной школы №16 «Забайкалец».



Лучшие спортсмены были удостоены наград и памятных призов:

«Лучший боец» – Станислав Сотников (СШИР);

«Лучшая техника» – Андрей Зарбуев (СК «Пересвет» СШ №16);

«За волю к победе» – Зандан Жамбалов (СШОР №3, п. Агинское);

«Лучший тренер» – Оюна Абдулмуслимова;

«Лучший судья» – Мария Водорацкая.

