Также состоялось городское первенство по муайтай
В Бурятии прошёл 5-й открытый чемпионат и первенство города Улан-Удэ по тайскому боксу. С 28 ноября по 1 декабря региональный центр единоборств «Патриот» собрал 170 тайбоксёров всех возрастов из Бурятии и Забайкальского края (Чита, п. Агинское).
Как сообщает федерация тайского бокса РБ, наибольшее количество золотых медалей – по 15 золотых – завевали и спортивная школа Иволгинского района, и СК «Пересвет» спортивной школы №16 «Забайкалец».
Лучшие спортсмены были удостоены наград и памятных призов:
«Лучший боец» – Станислав Сотников (СШИР);
«Лучшая техника» – Андрей Зарбуев (СК «Пересвет» СШ №16);
«За волю к победе» – Зандан Жамбалов (СШОР №3, п. Агинское);
«Лучший тренер» – Оюна Абдулмуслимова;
«Лучший судья» – Мария Водорацкая.
В Улан-Удэ прошёл чемпионат города по тайскому боксу
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