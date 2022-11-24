В столице Бурятии завершаются комплексные кадастровые работы

В следующем году их проведут на территории микрорайонов Шишковка и Загорск



В Улан-Удэ подходят к завершению комплексные кадастровые работы. Подобные работы освобождают горожан от дополнительных расходов на межевание, а также позволяют актуализировать информацию о границах и устранить земельные споры.



В этом году в Улан-Удэ проводились комплексные кадастровые работы на территориях микрорайона Аршан, 4 км Спиртзаводской трассы («Матрица») и микрорайона Комушка. В настоящее время подготовленные и утверждённые карты-планы территорий направлены в управление Росреестра по РБ для внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости.



В ходе работ было охвачено свыше 3000 объектов недвижимости. На сегодняшний день в ЕГРН внесены сведения по 67 кадастровым кварталам из 81, остальные находятся на рассмотрении.



- Комплексные кадастровые работы выполняются на определённой территории, где за счёт бюджетных средств уточняются границы земельных участков и местоположение зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства, исправляются реестровые ошибки, - пояснили в комитете по управлению имуществом и землепользованию.



В 2023 году запланированы такие работы на территории микрорайонов Шишковка и Загорск, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

