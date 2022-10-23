Мошенники выманили у жителя Бурятии 1,3 млн рублей



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 22 октября стал 1 441 житель республики (+ 41 за последнюю неделю).



Причинённый ущерб составил 281,89 млн рублей (+8,5 млн рублей за последнюю неделю).



- Во исполнение комплексного плана мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе телефонных мошенничеств, в целях предупреждения совершения преступлений данной категории сообщаем о распространённых способах, используемых мошенниками, - говорится в релизе прокуратуры Бурятии.



В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, Вконтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты объявлений.



Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, сотрудниками прокуратуры и ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.



Они сообщали, что произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,32 млн рублей.



21 октября жителю Северо-Байкальского района республики на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился специалистом коммерческого банка и пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя гражданина. Также он сообщал: чтобы избежать этого, необходимо получить кредит и перевести денежные средства на безопасный счёт. Действуя по указаниям аферистов, мужчина оформил в банке 2 кредита на сумму 1,32 млн рублей и перевёл деньги на банковский счёт мошенников.



«Граждане, будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников!», - призывают в прокуратуре Бурятии.







