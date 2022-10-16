Днём по республике +4, +9, местами по северу до 0
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 октября по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку и северо-востоку республики местами небольшой кратковременный снег. Утром местами туманы. Ветер переменный ночью слабый, днём 4-9 м/с. Температура ночью -6,-11, местами по Прибайкалью и югу 0,-5, по юго-западу и северо-востоку до -14,-19, днём +4, +9, местами по северу до 0.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью -6,-8, днём +6, +8.
По Бурятии переменная облачность
Общество, Фото:
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