По Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Днём по республике +4, +9, местами по северу до 0



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 октября по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку и северо-востоку республики местами небольшой кратковременный снег. Утром местами туманы. Ветер переменный ночью слабый, днём 4-9 м/с. Температура ночью -6,-11, местами по Прибайкалью и югу 0,-5, по юго-западу и северо-востоку до -14,-19, днём +4, +9, местами по северу до 0.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью -6,-8, днём +6, +8.

