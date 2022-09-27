27 сентября

26 сентября

Популярное

В туристических местах Бурятии установили тёплые туалеты

В туристических местах Бурятии установили тёплые туалеты
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Каждый обошёлся в 3,5 млн рублей

В Бурятии установили тёплые туалеты в самых популярных местах отдыха туристов. Всего установлено 10 туалетов, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.


В рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Бурятии» на закупку и установку туалетов было выделено 40 млн рублей.

- Средства были выделены на покупку 10 туалетов, по результатам торгов был заключен государственный контракт на сумму около 35 млн рублей, часть сэкономленных средств было решено направить на закупку 11-ого туалета. Его установят в местности Атаган Булаг в Джидинском районе в этом году, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.


Модульные туалеты оборудованы тремя кабинками - для женщин, мужчин и маломобильных граждан. Они также оборудованы антивандальными раковинами, унитазами, санитарно-гигиеническим оборудованием, снабжены светильниками с датчиками движения и электрическими конвекторами для обогрева помещения. Снаружи предусмотрен пандус.



На сегодняшний день произведена приёмка модульных туалетов:

- в селе Баргузин и селе Максимиха Баргузинского района,
- в селе Горячинск Прибайкальского района,
- в Улан-Удэ на территории дацана на Верхней Березовке,
- в Селенгинском районе в местности Щучье озеро,
- в районе международного автомобильного пункта пропуска города Кяхта,
- в Кабанском районе на территории Посольского Спасо-Преображенского монастыря,
- в сёлах Аршан и Ниловка Тункинского района,
- на территории прибрежного парка «Северное Сияние» в городе Северобайкальск.


Сейчас проводятся мероприятия по передаче туалетов в собственность муниципальных образований. Эксплуатация ляжет на плечи именно муниципальных образований.

туризм туалеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ примет передвижную выставку «Восток-арт»
Улан-Удэ примет передвижную выставку «Восток-арт»
Общество, 27.09.2022
Из Бурятии выставка отправится в Тыву
По Бурятии путешествуют четыре зарегистрированные тургруппы
По Бурятии путешествуют четыре зарегистрированные тургруппы
Общество, 27.09.2022
Всего с начала года зарегистрировано 546 групп
В Бурятии 10% воспитателей моложе 30 лет
В Бурятии 10% воспитателей моложе 30 лет
Общество, 27.09.2022
На одного педагогического работника приходится в среднем 15 воспитанников
В Прибайкальском нацпарке на видео сняли семейство рысей
В Прибайкальском нацпарке на видео сняли семейство рысей
Общество, 27.09.2022
Увидеть такое вживую можно крайне редко
В санатории «Горячинск» в Бурятии появился кинотеатр
В санатории «Горячинск» в Бурятии появился кинотеатр
Общество, 27.09.2022
Общая стоимость проекта составила почти четыре миллиона рублей
В Бурятии провели акцию «0% алкоголя»
В Бурятии провели акцию «0% алкоголя»
Общество, 27.09.2022
Акцию устроили автоинспекторы и медик
В Бурятии по решению суда отремонтировали пандусы в домах культуры
В Бурятии по решению суда отремонтировали пандусы в домах культуры
Общество, 27.09.2022
Пандусы не соответствовали требованиям нормативов
В Бурятии обязались обеспечить дровами семьи мобилизованных
В Бурятии обязались обеспечить дровами семьи мобилизованных
Общество, 27.09.2022
В агентстве лесного хозяйства подтвердили, что лесников также мобилизуют
В Бурдраме заработал пункт сбора батареек
В Бурдраме заработал пункт сбора батареек
Общество, 27.09.2022
Все батарейки будут в дальнейшем правильно утилизированы
В Бурятии призвали строить благоустроенные дома возле ФАПов
В Бурятии призвали строить благоустроенные дома возле ФАПов
Общество, 27.09.2022
В сёлах остро стоит вопрос дефицита кадров
В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову
В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову
Общество, 27.09.2022
Матвей Бурлаков был последним главнокомандующим Западной группой войск
Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Общество, 27.09.2022
«Ездить не хочется», - признался депутат Народного Хурала
В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди
В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди
Общество, 27.09.2022
Об этом сообщили в правительстве республики
Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо
Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо
Общество, 27.09.2022
Вопрос прокомментировали в администрации главы и правительства Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^