В туристических местах Бурятии установили тёплые туалеты

















произведена приёмка модульных туалетов:





В Бурятии установили тёплые туалеты в самых популярных местах отдыха туристов. Всего установлено 10 туалетов, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.В рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Бурятии» на закупку и установку туалетов было выделено 40 млн рублей.- Средства были выделены на покупку 10 туалетов, по результатам торгов был заключен государственный контракт на сумму около 35 млн рублей, часть сэкономленных средств было решено направить на закупку 11-ого туалета. Его установят в местности Атаган Булаг в Джидинском районе в этом году, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Модульные туалеты оборудованы тремя кабинками - для женщин, мужчин и маломобильных граждан. Они также оборудованы антивандальными раковинами, унитазами, санитарно-гигиеническим оборудованием, снабжены светильниками с датчиками движения и электрическими конвекторами для обогрева помещения. Снаружи предусмотрен пандус.На сегодняшний день- в селе Баргузин и селе Максимиха Баргузинского района,- в селе Горячинск Прибайкальского района,- в Улан-Удэ на территории дацана на Верхней Березовке,- в Селенгинском районе в местности Щучье озеро,- в районе международного автомобильного пункта пропуска города Кяхта,- в Кабанском районе на территории Посольского Спасо-Преображенского монастыря,- в сёлах Аршан и Ниловка Тункинского района,- на территории прибрежного парка «Северное Сияние» в городе Северобайкальск.Сейчас проводятся мероприятия по передаче туалетов в собственность муниципальных образований. Эксплуатация ляжет на плечи именно муниципальных образований.