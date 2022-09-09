В Иркутске состоится фестиваль таджикской культуры

Для гостей праздника приготовят 15 казанов горячего плова



21 сентября в Иркутске пройдёт фестиваль таджикской культуры. Местом проведения мероприятия станет площадь перед главным корпусом Иркутского аграрного университета в посёлке Молодёжный. Фестиваль начнётся в 12:00.



На площадке повара приготовят 15 казанов горячего плова для всех гостей. По дорогому таджикскому ковру пройдут участницы шоу-дефиле национальных костюмов, которые продемонстрируют праздничные и свадебные одеяния из различных регионов Таджикистана: кулябские, согдийские, памирские и другие. Мастерицы золотого шитья под звучание народных песен изготовят памирские национальные носки. Также гостей праздника ждут множество конкурсов, угощений и гала-концерт.



В программе фестиваля:

- «Праздник плова»;

- Конкурс фотографий в трёх номинациях: «О дружбе народов России и Таджикистана», «Фруктовый рай», «Таджики Приангарья»;

- Выставка книг о дружбе России и Таджикистана;

- Выставка национальных музыкальных инструментов;

- Шоу-дефиле национального костюма;

- Демонстрация искусства золотой вышивки и изготовления памирских носков;

- Конкурс на самое быстрое поедание плова (руками, по-таджикски);

- Гала-концерт с участием творческих коллективов и артистов;

- Дегустация блюд национальной кухни.



- Жители нашего многонационального региона имеют уникальную возможность насладиться красотой и могуществом традиций таджикского народа, став гостями и участниками фестиваля таджикской культуры. Зрелищные танцы, национальные костюмы, выставка изделий мастеров, изысканная музыка и разнообразные конкурсы, а также великолепная таджикская кухня – подарят восхитительные эмоции и ощущения настоящего праздника, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



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