Для гостей праздника приготовят 15 казанов горячего плова
21 сентября в Иркутске пройдёт фестиваль таджикской культуры. Местом проведения мероприятия станет площадь перед главным корпусом Иркутского аграрного университета в посёлке Молодёжный. Фестиваль начнётся в 12:00.
На площадке повара приготовят 15 казанов горячего плова для всех гостей. По дорогому таджикскому ковру пройдут участницы шоу-дефиле национальных костюмов, которые продемонстрируют праздничные и свадебные одеяния из различных регионов Таджикистана: кулябские, согдийские, памирские и другие. Мастерицы золотого шитья под звучание народных песен изготовят памирские национальные носки. Также гостей праздника ждут множество конкурсов, угощений и гала-концерт.
В программе фестиваля:
- «Праздник плова»;
- Конкурс фотографий в трёх номинациях: «О дружбе народов России и Таджикистана», «Фруктовый рай», «Таджики Приангарья»;
- Выставка книг о дружбе России и Таджикистана;
- Выставка национальных музыкальных инструментов;
- Шоу-дефиле национального костюма;
- Демонстрация искусства золотой вышивки и изготовления памирских носков;
- Конкурс на самое быстрое поедание плова (руками, по-таджикски);
- Гала-концерт с участием творческих коллективов и артистов;
- Дегустация блюд национальной кухни.
- Жители нашего многонационального региона имеют уникальную возможность насладиться красотой и могуществом традиций таджикского народа, став гостями и участниками фестиваля таджикской культуры. Зрелищные танцы, национальные костюмы, выставка изделий мастеров, изысканная музыка и разнообразные конкурсы, а также великолепная таджикская кухня – подарят восхитительные эмоции и ощущения настоящего праздника, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
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В Иркутске состоится фестиваль таджикской культуры
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