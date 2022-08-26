Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Наталья Агафонова гордится своей большой семьёй и сохраняет позитивный настрой на жизнь



26 августа жительница села Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии Наталья Сидоровна Агафонова отмечает столетний юбилей.



За свою жизнь Наталье Сидоровне пришлось пережить немало трудностей, но, несмотря на это, она остаётся стойким, светлым, жизнерадостным и трудолюбивым человеком, рассказали в минсоцзащиты Бурятии.



У родителей Натальи Сидоровны было пятеро детей: две дочери и три сына. Мама умерла после рождения младшей дочери, и дети остались на попечении отца Сидора Матвеевича, который в одиночку поднимал пятерых детей. Позже отец женился, и его новая избранница заменила детям маму. Несмотря на все невзгоды, семья жила очень дружно, поддерживая и помогая друг другу. Но в 1937 году отца Натальи забрали в милицию, оттуда он так и не вернулся. Позже его репрессировали, а для семьи настали сложные времена.



- Я решила учиться, чтобы как-то помогать семье. Поступила в сельскохозяйственный техникум в городе Кяхта. Но планы нарушила война. Учёбу пришлось оставить. Мне было всего 15 лет, когда я приехала работать в село Кудара-Сомон. С 1941 года начала работать бухгалтером-счетоводом в райфинотделе. Работа была трудная, так как приходилось одной ходить пешком по всей Кударинской зоне и собирать налоги, - рассказала труженица тыла.



В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли два брата Натальи Семён и Никонор. После окончания войны Семён вернулся домой. Никонор же погиб, он похоронен в Ростовской области.



В 1947 году Наталья Агафонова встретила своего будущего мужа Филиппа Мартемьяновича Агафонова, который вернулся с войны. По профессии он был финансистом, работал бухгалтером в больнице.



Наталья Сидоровна с 1950 года и до выхода на пенсию работала в Кударинской больнице счетоводом-кассиром. Её общий трудовой стаж составляет более 40 лет!



В семье Агафоновых родилось четверо детей – два сына и две дочери. Все дети имеют образование, сыновья работали водителями, а дочь Ирина окончила Благовещенский медицинский институт по специальности врач-гинеколог. Работала в Приморском крае, в селе Бичура, а после переезда в Улан-Удэ работает в медицинском колледже преподавателем.



- У меня пятеро внуков, семеро правнуков и один праправнук! Я очень богатая бабушка! - с гордостью говорит юбилярша.



Наталья Агафонова гордится своей большой семьёй и сохраняет позитивный настрой на жизнь. Несмотря на свой преклонный возраст, до недавнего времени она жила самостоятельно и без каких-либо проблем обслуживала себя.



Наталье Сидоровне вручили поздравительные открытки от президента России и главы Бурятии, сертификат на единовременную выплату и памятные подарки.

