Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет

Наталья Агафонова гордится своей большой семьёй и сохраняет позитивный настрой на жизнь
26 августа жительница села Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии Наталья Сидоровна Агафонова отмечает столетний юбилей.
За свою жизнь Наталье Сидоровне пришлось пережить немало трудностей, но, несмотря на это, она остаётся стойким, светлым, жизнерадостным и трудолюбивым человеком, рассказали в минсоцзащиты Бурятии.
У родителей Натальи Сидоровны было пятеро детей: две дочери и три сына. Мама умерла после рождения младшей дочери, и дети остались на попечении отца Сидора Матвеевича, который в одиночку поднимал пятерых детей. Позже отец женился, и его новая избранница заменила детям маму. Несмотря на все невзгоды, семья жила очень дружно, поддерживая и помогая друг другу. Но в 1937 году отца Натальи забрали в милицию, оттуда он так и не вернулся. Позже его репрессировали, а для семьи настали сложные времена.
- Я решила учиться, чтобы как-то помогать семье. Поступила в сельскохозяйственный техникум в городе Кяхта. Но планы нарушила война. Учёбу пришлось оставить. Мне было всего 15 лет, когда я приехала работать в село Кудара-Сомон. С 1941 года начала работать бухгалтером-счетоводом в райфинотделе. Работа была трудная, так как приходилось одной ходить пешком по всей Кударинской зоне и собирать налоги, - рассказала труженица тыла.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли два брата Натальи Семён и Никонор. После окончания войны Семён вернулся домой. Никонор же погиб, он похоронен в Ростовской области.
В 1947 году Наталья Агафонова встретила своего будущего мужа Филиппа Мартемьяновича Агафонова, который вернулся с войны. По профессии он был финансистом, работал бухгалтером в больнице.
Наталья Сидоровна с 1950 года и до выхода на пенсию работала в Кударинской больнице счетоводом-кассиром. Её общий трудовой стаж составляет более 40 лет!
В семье Агафоновых родилось четверо детей – два сына и две дочери. Все дети имеют образование, сыновья работали водителями, а дочь Ирина окончила Благовещенский медицинский институт по специальности врач-гинеколог. Работала в Приморском крае, в селе Бичура, а после переезда в Улан-Удэ работает в медицинском колледже преподавателем.
- У меня пятеро внуков, семеро правнуков и один праправнук! Я очень богатая бабушка! - с гордостью говорит юбилярша.
Наталья Агафонова гордится своей большой семьёй и сохраняет позитивный настрой на жизнь. Несмотря на свой преклонный возраст, до недавнего времени она жила самостоятельно и без каких-либо проблем обслуживала себя.
Наталье Сидоровне вручили поздравительные открытки от президента России и главы Бурятии, сертификат на единовременную выплату и памятные подарки.
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Алексей Аранзаев забрал золото в армейском рукопашном бое
Главврач Татьяна Сымбелова рассказала о том, кто чаще всего сейчас более коронавирусом
Наталья Агафонова гордится своей большой семьёй и сохраняет позитивный настрой на жизнь
Коронавирус в Бурятии по-прежнему набирает обороты
В прошлом году созданный коллективный иммунитет позволил избежать микст-инфекций гриппа и COVID-19
«Таким будет сентябрь: три постановки, три драгоценности», - говорят в театре
Экипажи ДПС будут работать на выездах из города
При этом автолюбители Дальнего Востока меньше остальных россиян интересуются таким способом
Победитель среди мужчин сделал 195 подъёмов
Зарплату за апрель не получили 105 работников
Нарушение закона об охране здоровья граждан выявила прокуратура
Мужчина предлагал взятку в 100 тысяч рублей
Соревнования проведут на площадке у ТРЦ «Мёд»
На мероприятии выступят более 20 музыкальных групп и вокалистов
В республике днём преимущественно без осадков