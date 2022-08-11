11 августа

10 августа

Популярное

Улан-удэнцев возмутил портрет Пушкина в туалете ТРЦ

Улан-удэнцев возмутил портрет Пушкина в туалете ТРЦ
Общество,  Фото:"Аноним 03"
«Самое место», - негодуют горожане

Улан-удэнец обнаружил в туалете ТРЦ People`s Park портрет поэта Александра Пушкина. Возмущённый горожанин поделился фото в паблике «Аноним 03».

«В туалете кинотеатра «Пиплс парк». «Самое место» для портрета великого русского поэта», - саркастически заметил улан-удэнец.

 

Судя по дизайну портрета, изображение Пушкина находится на рекламном плакате пушкинской карты. Однако место для его размещения выбрано весьма странное, солидарны улан-удэнцы.

«Никакого уважения», «Прям удивляюсь, великий наш поэт в туалете висит!», - высказали своё мнение улан-удэнцы.

«Пушкинская карта» — государственный проект, который позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт средств федерального бюджета. Получить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Номинал карты в 2022 году – пять тысяч рублей, из них на билеты в кино (на фильмы, включенные в программу) можно потратить две тысячи.


туалеты торговый центр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ещё 128 больных коронавирусом выявили в Бурятии
Ещё 128 больных коронавирусом выявили в Бурятии
Общество, 11.08.2022
Число заражённых продолжает расти
Улан-удэнцев возмутил портрет Пушкина в туалете ТРЦ
Улан-удэнцев возмутил портрет Пушкина в туалете ТРЦ
Общество, 11.08.2022
«Самое место», - негодуют горожане
Житель Бурятии оплатил долги на налогам после ареста авто
Житель Бурятии оплатил долги на налогам после ареста авто
Общество, 11.08.2022
Должник не захотел терять свою Toyota Succeed
В Бурятии прошёл муниципальный форум по развитию местного самоуправления»
В Бурятии прошёл муниципальный форум по развитию местного самоуправления»
Общество, 11.08.2022
«Это задачи, которые мы будем исполнять», - отметил глава республики по решениям форума
В Улан-Удэ в водопроводной воде обнаружили серебро
В Улан-Удэ в водопроводной воде обнаружили серебро
Общество, 11.08.2022
Не исключено, что именно природная очистка серебром делает улан-удэнскую воду такой приятной на вкус
В Улан-Удэ возможна гроза
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 11.08.2022
В республике воздух прогреется до +27 градусов 
В Забайкалье состоится фестиваль декабристов
В Забайкалье состоится фестиваль декабристов
Общество, 10.08.2022
Мероприятие объединит учёных, художников, музееведов, историков, потомков декабристов и туристов
В Улан-Удэ пройдёт «Фестиваль сладостей»
В Улан-Удэ пройдёт «Фестиваль сладостей»
Общество, 10.08.2022
Праздник проведут в Железнодорожном районе
В заповеднике Бурятии обнаружили редкую орхидею
В заповеднике Бурятии обнаружили редкую орхидею
Общество, 10.08.2022
Надбородник безлистный внесён в Красную книгу РФ
Лётчики России и Монголии отработают тактический приём «Клещи»
Лётчики России и Монголии отработают тактический приём «Клещи»
Общество, 10.08.2022
Экипажи армейской авиации ВВО принимают участие в военных учениях «Селенга-2022»
Иркутская область примет два народных фестиваля
Иркутская область примет два народных фестиваля
Общество, 10.08.2022
Мероприятия пройдут в музее «Тальцы» 13 и 14 августа
Бурятия представит на «Улице Дальнего Востока» туризм и этнопродукцию
Бурятия представит на «Улице Дальнего Востока» туризм и этнопродукцию
Общество, 10.08.2022
Павильоны республики украсят арт-объектами в форме байкальских камней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^