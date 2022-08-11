Улан-удэнцев возмутил портрет Пушкина в туалете ТРЦ

Судя по дизайну портрета, изображение Пушкина находится на рекламном плакате пушкинской карты. Однако место для его размещения выбрано весьма странное, солидарны улан-удэнцы.«Никакого уважения», «Прям удивляюсь, великий наш поэт в туалете висит!», - высказали своё мнение улан-удэнцы.«Пушкинская карта» — государственный проект, который позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт средств федерального бюджета. Получить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Номинал карты в 2022 году – пять тысяч рублей, из них на билеты в кино (на фильмы, включенные в программу) можно потратить две тысячи.