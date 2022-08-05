В Улан-Удэ завершается капремонт школы на Новой Комушке

















В Улан-Удэ завершается крупный капитальный ремонт школы №50. На обновление одной из старейших школ города, которая расположена на Новой Комушке, выделено более 120 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. В настоящий момент работы выполнены на 95%.За 57 лет существования школы такой масштабный капитальный ремонт проводится впервые. Ранее ремонт в здании делали только частично.Строители заменили кровлю, обновили фасад здания, актовый зал, библиотеку, все кабинеты и санузлы. Также были отремонтированы четыре дошкольные группы. Сейчас рабочие продолжают ремонт спортзала, столовой и пищеблока.Сегодня утром на осмотр обновлённой школы выехали родители и депутат Улан-Удэнского горсовета по данному округу Беликто Цыбиков. Директор школы Роман Дамбуев провёл экскурсию, показав проделанную работу.- Работы выполнены порядка на 95%, к 1 сентября должны успеть. Мы очень долго бились, чтобы сделать капитальный ремонт школы. В здании уже давно ремонта не было, и сейчас у нас уже стены сделаны, заменили деревянные полы на бетонные, плитку постелили, потолки, освещения. Всё сделано по новым требованиям. Дети придут в обновлённую школу, думаю им понравится. Это же всё для детей делается, не для меня, не для родителей, а именно для детей, - рассказал директор школы Роман Дамбуев.Родители также довольны результатом капремонта. По их словам, они непосредственно принимали участие и наблюдали за всем ходом ремонта.- Мы очень долго ждали этого ремонта. Я уже здесь не первый раз, когда только начинался ремонт мы приходили, смотрели. Потом ещё раз собирались. В общем, мы смотрели весь ход ремонта от самого начала. Выбирали материалы для сцены в актовом зале, и очень рады, как она теперь будет выглядеть. Мы радостно сегодня прошлись по готовым классам. Просто «конфетка» получилась. Очень хорошо и комфортно будет детям, - рассказала член родительского комитета школы №50 Галина.В школе обучается 620 детей и 115 дошколят. Занятия начинаются по разработанному расписанию: для первой смены – в 8:00, для второй – в 14:00.На уроки детей начальной школы будет подвозить автобус от школы №50. Подвоз учащихся до места учёбы осуществляют два автобуса.Для учащихся средней и старшей школы планируется компенсация затрат на проезд. Ранее компенсации проезда для учеников школы №50 не было, а ведь расстояние до школы превышает три километра. Комитет по образованию подготовил необходимые документы по финансовому вопросу. В ближайшее время вопрос будет представлен на сессии Улан-Удэнского городского совета.Параллельно с обновлённым зданием школы дети получат и капитально отремонтированный спортивный стадион. Теперь должно исчезнуть простонародное название «песочное поле».- Помимо школы, благодаря совместной работе правительства Бурятии и администрации города, строится новый стадион. Название «стадион» можно было даже не говорить, чисто песочное поле. В связи со сложным рельефом тут делается подпорная стенка. У нас была задержка из-за ливневых вод. Так что было принято решение сделать систему отведения и сбора воды. Сейчас это сделано, и подрядчик приступил к основным работам. В наших микрорайонах нет ни одного стадиона и спортивной площадки. Этот стадион пойдёт на пользу всем жителям, - рассказал депутат горсовета Беликто Цыбиков.На капитальный ремонт стадиона ушло около 20 млн рублей из республиканского и городского бюджета. Завершить работы планируют в декабре.