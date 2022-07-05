На Ольхоне открыли «Стоянку тофаларских оленеводов»

Общество, Фото: пресс-служба управления по связям с общественностью и национальным отношениям

Экспозиция будет работать до конца августа



4 июля на острове Ольхон, в посёлке Хужир открылась передвижная экспозиция «Стоянка тофаларских оленеводов». Для всех желающих была проведена познавательная экскурсия, общение с животными, их кормление. На открытии присутствовало более 70 гостей.



- Целью проекта является популяризация оленеводства, как одного из направлений традиционного вида деятельности тофалар, а также сохранение национальной самобытности коренных малочисленных народов, - сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.



Экспозиция будет работать для всех желающих до конца августа.



Напомним, что проект расширения экспозиции победил на региональном конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Теперь «Стоянка тофаларских оленеводов» увеличена до 14 оленей.



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