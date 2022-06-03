В Бурятии детские рисунки появятся на аншлагах









Для создания своих иллюстраций школьники использовали различные материалы: акварель, гуашь, фломастеры и карандаши. Определить победителей конкурса для жюри было непросто – каждый рисунок отличался оригинальностью. Всего на конкурс поступило более 80 работ.



- Все работы очень яркие и красивые, ребята постарались на славу. В своих рисунках дети призвали беречь лес и его обитателей. Рисунки мы используем для создания макетов аншлагов, которые используются для профилактики лесных пожаров, - сообщила лесничий Прибайкальского лесничества Ирина Антонова.



В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства сообщили, что все участники конкурса получили грамоты и дипломы. Для создания своих иллюстраций школьники использовали различные материалы: акварель, гуашь, фломастеры и карандаши. Определить победителей конкурса для жюри было непросто – каждый рисунок отличался оригинальностью. Всего на конкурс поступило более 80 работ.- Все работы очень яркие и красивые, ребята постарались на славу. В своих рисунках дети призвали беречь лес и его обитателей. Рисунки мы используем для создания макетов аншлагов, которые используются для профилактики лесных пожаров, - сообщила лесничий Прибайкальского лесничества Ирина Антонова.В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства сообщили, что все участники конкурса получили грамоты и дипломы.













В Бурятии сотрудники Прибайкальского лесничества совместно с Турунтаевским домом детского творчества провели конкурс рисунков «Берегите лес от пожара».- Я нарисовала своего папу, который работает лесником и сражается с лесными пожарами. Он настоящий герой! Когда я вырасту, то хотела бы защищать природу, как мой папа, - поделилась девочка Женя.