Команда Бурятия заняла первое место на «Российской студенческой весне»

Ночью 24 мая в Самаре завершился гала-концерт XXX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Фестиваль собрал пять тысяч студентов из 85 регионов России. Бурятию представляли 43 студента из нескольких вузов республики.
В номинации «Региональная программа» студенты БГУ, ВСГИК, БГСХА, ВСГУТУ с концертной программой «Дорогой солнца» стали лауреатами I степени.
В минспорта республики сообщили, что такую высокую награду студенты Бурятии завоевали впервые за десять лет.
На «Российской студенческой весне» в направлении «Региональная программа» студенты Бурятии представили номера по четырём номинациям: вокал, танцы, инструментальное направление и мода. Представители республики играли на бурятских инструментах, показали горловое пение, читали рэп, а также исполнили русские и бурятские народные танцы. Также в середине номера прошло этно-дефиле.
Режиссёр команды из Бурятии Александр Малханов рассказал в соцсетях, что шёл к этой победе с 2003 года.
- Бессонные ночи, сорванные голоса, гудящие ноги, порванные струны, но мы это сделали! Для творческих студентов «Студенческая весна» – главный фестиваль. Первое место на России – наше олимпийское золото. Лично я шёл к этому с 2003 года, - прокомментировал Александр Малханов.
Стоит отметить, что первое место в направлении «Региональная программа» студенты Бурятии поделили с Пермской областью. Именно в Перми пройдёт следующий фестиваль в 2023 году.
Также студенты Бурятии заняли призовые места в шести номинациях:
- Лауреат I степени в номинации «Народные инструменты» - «аZия mix», ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир»;
- Лауреат I степени в номинации «Художественное слово» - Алиса Поскачина, которая прочитала эпос Олонхо;
- Лауреат I степени в номинации «Рэп» - Артём Олефиров и Никита Русин;
- Лауреат I степени в номинации «Народное пение» - Ай-Курай Хомушку, исполнивший «Чуртум Чаражи»;
- Лауреат II степени в номинации «Бит-бокс» - Евгений Будунов;
- Лауреат III степени в номинации «Народные инструменты» - Тимур Найданов.
В общекомандном зачёте фестиваля Гран-при взяла команда Саратовской области.