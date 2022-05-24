Команда Бурятия заняла первое место на «Российской студенческой весне»









Режиссёр команды из Бурятии Александр Малханов рассказал в соцсетях, что шёл к этой победе с 2003 года.



- Бессонные ночи, сорванные голоса, гудящие ноги, порванные струны, но мы это сделали! Для творческих студентов «Студенческая весна» – главный фестиваль. Первое место на России – наше олимпийское золото. Лично я шёл к этому с 2003 года, - прокомментировал Александр Малханов.



Стоит отметить, что первое место в направлении «Региональная программа» студенты Бурятии поделили с Пермской областью. Именно в Перми пройдёт следующий фестиваль в 2023 году.



Также студенты Бурятии заняли призовые места в шести номинациях:



- Лауреат I степени в номинации «Народные инструменты» - «аZия mix», ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир»;

- Лауреат I степени в номинации «Художественное слово» - Алиса Поскачина, которая прочитала эпос Олонхо;

- Лауреат I степени в номинации «Рэп» - Артём Олефиров и Никита Русин;

- Лауреат I степени в номинации «Народное пение» - Ай-Курай Хомушку, исполнивший «Чуртум Чаражи»;

- Лауреат II степени в номинации «Бит-бокс» - Евгений Будунов;

- Лауреат III степени в номинации «Народные инструменты» - Тимур Найданов.



В общекомандном зачёте фестиваля Гран-при взяла команда Саратовской области.







Ночью 24 мая в Самаре завершился гала-концерт XXX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Фестиваль собрал пять тысяч студентов из 85 регионов России. Бурятию представляли 43 студента из нескольких вузов республики.В номинации «Региональная программа» студенты БГУ, ВСГИК, БГСХА, ВСГУТУ с концертной программой «Дорогой солнца» стали лауреатами I степени.В минспорта республики сообщили, что такую высокую награду студенты Бурятии завоевали впервые за десять лет.На «Российской студенческой весне» в направлении «Региональная программа» студенты Бурятии представили номера по четырём номинациям: вокал, танцы, инструментальное направление и мода. Представители республики играли на бурятских инструментах, показали горловое пение, читали рэп, а также исполнили русские и бурятские народные танцы. Также в середине номера прошло этно-дефиле.