 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии на земле фермера забил целебный источник

В Бурятии на земле фермера забил целебный источник
Общество,  Фото:Сангха России
В этом событии ламы увидели доброе знамение

Целебный источник внезапно забил из-под земли на пастбищном участке, который принадлежит фермеру Самбу Цыренгармаеву. Произошло это знаменательное событие в Иволгинском районе Бурятии. В Буддийской традиционной Сангхе России в произошедшем увидели доброе знамение, ведь фермер совсем недавно вернулся на свою землю, на пастбищные участки своих предков.

 
Место, где забил источник, находится недалеко от сёл Каленово и Верхняя Иволга. В этой местности также находится аршан (источник) Ошор Булаг, который считается полезным для желудка и поджелудочной.

- Здесь очень много источников-аршанов. Новый источник в новом месте пробил из под земли на днях. Лусады (духи – ред.), радуясь тому что, эти земли не брошены, и есть люди, кто живёт и использует их в правильных назначениях, радуясь возвращению подарили новый источник, - прокомментировал Бимба лама Доржиев.

По его словам, «невероятно, что в новом месте появился такой сильный источник, который бьет с такой силой из-под земли».

источник фермеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на земле фермера забил целебный источник
В Бурятии на земле фермера забил целебный источник
Общество, 27.04.2022
В этом событии ламы увидели доброе знамение
В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек
В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек
Общество, 27.04.2022
Соревнования пройдут на ипподроме села Сосново-Озёрское
Лучники Бурятии выиграли четыре медали Кубка России
Лучники Бурятии выиграли четыре медали Кубка России
Общество, 27.04.2022
В командных финалах сошлись две сильнейшие школы – Бурятии и Забайкальского края

В Улан-Удэ впервые выполнят ямочный ремонт на внутриквартальных проездах
В Улан-Удэ впервые выполнят ямочный ремонт на внутриквартальных проездах
Общество, 27.04.2022
«Услышал горожан: «Впервые в этом году в городе вместе со снегом не сошёл асфальт», мне эта фраза понравилась», - отметил мэр
Игорь Шутенков: «Дамба в «Черёмушках» выполнила свою функцию и защитила дома»
Игорь Шутенков: «Дамба в «Черёмушках» выполнила свою функцию и защитила дома»
Общество, 27.04.2022
Берегоукрепление спасло от подтопления минимум 600 жителей, порядка 400 домов
Жительница Бурятии с трудом добилась признания себя безработной
Жительница Бурятии с трудом добилась признания себя безработной
Общество, 27.04.2022
Женщине пришлось обращаться в прокуратуру
Шашист из Бурятии поедет на чемпионат мира
Шашист из Бурятии поедет на чемпионат мира
Общество, 27.04.2022
Александр Халтагаров стал чемпионом России
В улан-удэнском парке построят экстрим-площадку
В улан-удэнском парке построят экстрим-площадку
Общество, 27.04.2022
Вскоре в парке установят спортивные объекты для экстремальных видов спорта
В Бурятии коронавирус вновь скакнул вверх
В Бурятии коронавирус вновь скакнул вверх
Общество, 27.04.2022
На минимальном уровне COVID-19 продержался всего два дня
В Бурятии живут шесть тысяч медведей
В Бурятии живут шесть тысяч медведей
Общество, 27.04.2022
Специалисты объяснили, что делать при встрече с медведем в лесу
В Улан-Удэ объяснили, когда завершат отопительный сезон
В Улан-Удэ объяснили, когда завершат отопительный сезон
Общество, 27.04.2022
В прошлом году отопление отключили в первой половине мая
Житель Бурятии оказался замешанным в «дизельном» мошенничестве
Житель Бурятии оказался замешанным в «дизельном» мошенничестве
Общество, 27.04.2022
Мужчина получал деньги и переводил их аферисту, находящемуся за решёткой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^