В Бурятии на земле фермера забил целебный источник







Место, где забил источник, находится недалеко от сёл Каленово и Верхняя Иволга. В этой местности также находится аршан (источник) Ошор Булаг, который считается полезным для желудка и поджелудочной.



- Здесь очень много источников-аршанов. Новый источник в новом месте пробил из под земли на днях. Лусады (духи – ред.), радуясь тому что, эти земли не брошены, и есть люди, кто живёт и использует их в правильных назначениях, радуясь возвращению подарили новый источник, - прокомментировал Бимба лама Доржиев.



По его словам, «невероятно, что в новом месте появился такой сильный источник, который бьет с такой силой из-под земли».





Целебный источник внезапно забил из-под земли на пастбищном участке, который принадлежит фермеру Самбу Цыренгармаеву. Произошло это знаменательное событие в Иволгинском районе Бурятии. В Буддийской традиционной Сангхе России в произошедшем увидели доброе знамение, ведь фермер совсем недавно вернулся на свою землю, на пастбищные участки своих предков.