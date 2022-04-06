Забайкалец представлен к звезде Героя России посмертно

Общество, Фото: официальный портал Забайкальского края

Старший лейтенант вынес из-под обстрела двух раненных



Егор Александрович Секержитский, старший лейтенант, командир мотострелковой роты за героические действия в ходе военной спецоперации представлен к звезде Героя России. Об этом написал в своём аккаунте «ВКонтакте» губернатор Забайкалья Александр Осипов.



По опубликованной информации, Егор Секержитский погиб при выполнении боевых задач военной спецоперации на Украине, в Харьковской области. При сопровождении тыловой колонны 25 марта он попал под миномётный обстрел, лично вынес из-под обстрела двух раненных, перевязал, оказал первую доврачебную помощь. Обеспечил загрузку в медицинские МТЛБ и транспортировку в тыл. В тот же день при проведении разведки по маршруту движения колонны двигался на БМП в сопровождении двух танков. В селе Каменка вступил в бой с противником, в ходе боя героически погиб.



Егор Секержитский был представлен к звезде Героя России посмертно, сообщает официальный портал Забайкальского края.

