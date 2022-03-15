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В Улан-Удэ жители Поселья и Сужи получат водоснабжение

В Улан-Удэ жители Поселья и Сужи получат водоснабжение
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Около 42 тысяч жителей отдалённых микрорайонов обеспечат водой

В этом году в Улан-Удэ начнётся строительство сетей водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Качественную питьевую воду получат почти 35 тысяч жителей Левобережья, включая Поселье, Сужу и квартал Северный. Ещё около семи тысяч человек обеспечат водоснабжением в микрорайоне Верхняя Берёзовка, сообщили в пресс-службе администрации города.

На Левом берегу планируется строительство сетей протяжённостью 18,4 км до конца 2023 года, на Верхней Берёзовке – протяжённостью 8,8 км до конца этого года, уточнили в комитете по строительству.

В 2021 году было построено 4 427 метров сетей водоснабжения, охвачено 263 дома.

В Железнодорожном районе водоснабжение провели к домам по улицам Абаканская, Семейная, Дарвина, Амагаева, Буранная, Заовражная, Строительная.

В Советском районе - в мкрн Дивизионный, Солдатский, ул. Голубичная, Дальнегурульбинская, Кристальная, Проселочная, Листвянная и Еловая.

В Октябрьском районе сети провели к домам по улицам Трофимова, Таежная, переулок Барнаульский.

водоснабжение

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