В Улан-Удэ жители Поселья и Сужи получат водоснабжение

Около 42 тысяч жителей отдалённых микрорайонов обеспечат водой



В этом году в Улан-Удэ начнётся строительство сетей водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Качественную питьевую воду получат почти 35 тысяч жителей Левобережья, включая Поселье, Сужу и квартал Северный. Ещё около семи тысяч человек обеспечат водоснабжением в микрорайоне Верхняя Берёзовка, сообщили в пресс-службе администрации города.



На Левом берегу планируется строительство сетей протяжённостью 18,4 км до конца 2023 года, на Верхней Берёзовке – протяжённостью 8,8 км до конца этого года, уточнили в комитете по строительству.



В 2021 году было построено 4 427 метров сетей водоснабжения, охвачено 263 дома.



В Железнодорожном районе водоснабжение провели к домам по улицам Абаканская, Семейная, Дарвина, Амагаева, Буранная, Заовражная, Строительная.



В Советском районе - в мкрн Дивизионный, Солдатский, ул. Голубичная, Дальнегурульбинская, Кристальная, Проселочная, Листвянная и Еловая.



В Октябрьском районе сети провели к домам по улицам Трофимова, Таежная, переулок Барнаульский.



