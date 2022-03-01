Победителями стали военные из Забайкалья и Хабаровского края
В Чите, на базе спортивного центра ЦСКА прошёл чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. В состязаниях приняли участие около ста военнослужащих из шестнадцати команд, в составе которых семь человек являются мастерами спорта по армейскому рукопашному бою, семнадцать человек – кандидатами в мастера спорта, сорок два имеют первый спортивный разряд.
Места в общекомандном зачёте распределились следующим образом. Среди объединений ВВО: первое место заняли воины-спортсмены общевойсковой армии дислоцированной в Забайкальском крае. Второе место завоевали борцы сборной команды Приморского общевойскового объединения. Третье место осталось за военнослужащими армии ВВС и ПВО военного округа.
Среди команд, представляющих соединения и подразделения ВВО, победу одержали представители окружного учебного центра, дислоцирующегося в Хабаровском крае. Вторыми стали спортсмены Забайкальского общевойскового учебного центра. «Бронза» у военнослужащих школы поваров.
- В ходе проведения чемпионата двадцать один военнослужащий выполнил нормы и требования для присвоения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Чите завершился чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою
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