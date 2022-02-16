В 2027 году в Бурятии отметят 300-летие Кяхты

Указ о праздновании юбилея подписал президент страны
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Кяхты. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Радостным известием поделился глава Бурятии Алексей Цыденов на своих страницах в соцсетях.
- Дорогие земляки! Кяхте – 300 лет! Президент Владимир Владимирович Путин подписал Указ о праздновании в 2027 году 300-летия основания города Кяхта. Наша заявка поддержана правительством и Президентом! – написал глава Бурятии.
Указ означает, что в Кяхте, помимо праздничных мероприятий, будут профинансированы мероприятия по решению первоочередных задач.
- Во всяком случае, мы будем прикладывать все усилия, чтоб это было именно так! Большое спасибо Президенту за внимание к нашему городу, историей которого мы гордимся! Ведь граничащая с дружественной Монголией Кяхта - это российские ворота в Азию, в прошлом важнейший торговый центр на Великом чайном пути, через Кяхту шли караваны великих путешественников, изучавших Азию. Ещё раз поздравляю, земляки! – заключил Алексей Цыденов.
Город был основан в 1727 году. На месте зимовья был построен Троицкосавский острог. Возведённая внутри деревянной крепости Троицкая церковь с приделом Святого Саввы Сербского (небесного покровителя основателя крепости Саввы Рагузинского-Владиславича), дала название как самой крепости — Троицкая, так и городу — Троицкосавск.
Выросший вокруг крепости город до 1934 года назывался Троицкосавском, затем был объединён с торговой слободой Кяхтаи переименован.
Кяхта была главным центром русско-китайской торговли. Через Кяхту в Китай вывозились сукно, мануфактура, пушные товары и юфть, из Китая — главным образом — чай. В небольших количествах доставлялись шёлковые и хлопчатобумажные ткани и фарфоровые изделия. Длительное время (около века) именно Кяхта снабжала чаем всю Россию и почти монопольно — Западную Европу. Причём в России этот китайский чай называли кяхтинским, a в других европейских странах — русским.
Сейчас здесь живёт порядка 20 тысяч человек.
В 2027 году в Бурятии отметят 300-летие Кяхты
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