В Чите пройдёт чемпионат ДФО по тайскому боксу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Чемпионат России планируют провести в Улан-Удэ



С 17 по 20 февраля в Чите пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины 17-40 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, юноши и девушки 14-15 лет, мальчики и девочки 12-13 лет.



Турнир проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета. Комиссия по допуску, собрание судей и представителей, жеребьёвка и взвешивания будут проходить в гостинице «Гранд-Cити».



Соревнования пройдут с 18 по 20 февраля с 12:00 до 18:00, сообщает федерация тайского бокса – муайтай России.



Напомним, что чемпионат России по тайскому боксу запланировано провести в период с 22 по 28 марта в Улан-Удэ. Уже опубликован логотип соревнований.



Возрастное ограничение 12+

