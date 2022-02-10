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В Чите пройдёт чемпионат ДФО по тайскому боксу

В Чите пройдёт чемпионат ДФО по тайскому боксу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Чемпионат России планируют провести в Улан-Удэ

С 17 по 20 февраля в Чите пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины 17-40 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, юноши и девушки 14-15 лет, мальчики и девочки 12-13 лет.

Турнир проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета. Комиссия по допуску, собрание судей и представителей, жеребьёвка и взвешивания будут проходить в гостинице «Гранд-Cити».

Соревнования пройдут с 18 по 20 февраля с 12:00 до 18:00, сообщает федерация тайского бокса – муайтай России.

Напомним, что чемпионат России по тайскому боксу запланировано провести в период с 22 по 28 марта в Улан-Удэ. Уже опубликован логотип соревнований.

Возрастное ограничение 12+
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