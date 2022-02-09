Юбилейные мероприятия в честь БГУ стартуют уже завтра
10 февраля в Улан-Удэ стартуют юбилейные мероприятия в честь 90-летия Бурятского госуниверситета. Церемония начала празднования юбилея состоится около парадного входа 8-го корпуса БГУ.
В этот день в программе мероприятий запланированы открытие эмблемы 90-летия вуза на фасаде 8-го корпуса, а также поздравления с юбилеем университета и Сагаалганом.
Прямая трансляция мероприятий пройдёт в паблике БГУ в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба вуза.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ отпразднуют 90-летие вуза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки принимаются по 11 февраля
Малышек назвали Василисой и Вероникой
Победителями стали представители Каменска и Улан-Удэ
На востоке России проходят сборы с военнослужащими, находящимися в запасе
Победителю спортсмен уступил всего 3 секунды
Они должны решать вопросы по жизнеобеспечению и развитию закреплённых территорий
Все они расположены на территории Забайкальского национального парка
Сборная республики завоевала 4 медали соревнований
Автор объявления уверен, что банкнота станет талисманом
Минздрав Бурятии дал пояснения по нововведению
Чемпионат России пройдёт осенью
Представители губернатора Иркутской области побывали в Аларском дацане
Исследование оценили на крупном конкурсе
Один из самых известных тик-токеров России снимает видео на Байкале
Просьбы о помощи разместили родственники пациентов