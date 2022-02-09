В Улан-Удэ отпразднуют 90-летие вуза

Юбилейные мероприятия в честь БГУ стартуют уже завтра



10 февраля в Улан-Удэ стартуют юбилейные мероприятия в честь 90-летия Бурятского госуниверситета. Церемония начала празднования юбилея состоится около парадного входа 8-го корпуса БГУ.



В этот день в программе мероприятий запланированы открытие эмблемы 90-летия вуза на фасаде 8-го корпуса, а также поздравления с юбилеем университета и Сагаалганом.



Прямая трансляция мероприятий пройдёт в паблике БГУ в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба вуза.



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