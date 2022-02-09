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Улан-Удэ примет первенство ДФО по настольному теннису

Улан-Удэ примет первенство ДФО по настольному теннису
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования пройдут с 19 по 24 февраля

С 19 по 24 февраля в столице Бурятии пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису до 20 лет. Местом проведения станет физкультурно-спортивный комплекс.

В первенстве примут участие сильнейшие юниоры из 11 регионов: Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областей, Чукотского автономного округа. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

Предварительные заявки принимаются до 19 февраля.

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