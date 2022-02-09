В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинскую центральную районную больницу в ноябре 2021 года обратился местный житель по вопросу медицинского обследования.
Однако заявителю не ответили в 30-дневный срок. Лишь в ходе прокурорской проверки сельчанину направили ответ на обращение.
Главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокурором района в отношении начальника кадрового-правового отдела учреждения возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Мировым судьей судебного участка Кижингинского района должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии в больнице затянули с ответом
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