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Рыболовам напомнили о правилах поведения в заливах Байкала

Рыболовам напомнили о правилах поведения в заливах Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Рыболовам также напомнили о суточной норме добычи

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» обновили памятку для подлёдного любительского рыболовства в водоёмах Забайкальского национального парка в Бурятии. В памятке отражены правила посещения акватории Баргузинского и Чивыркуйского заливов Байкала. На подробной карте можно посмотреть специально отведённые участки для подлёдной рыбалки и как до них добраться по ледовым переправам, сообщается на сайте «Заповедного Подлеморья».

Так, любительский и спортивный лов рыбы в зимний период, в том числе бормашевой удой, разрешается для всех посетителей на специально отведенных участках акватории Забайкальского национального парка: в Баргузинском заливе на участке от местности Церковь до местности Глинка в прибрежной зоне в полосе не далее 1 км от берега и в Чивыркуйском заливе, где рекреационные участки «Площадь», «Центральный», «Огород» обозначены на местности граничными столбами и аншлагами. На них разрешена установка палаток, будок, ветрозащитных укрытий, ночлег и стоянка транспорта.

На участках - «Большой Чивыркуй», «Змеёвая», «Окунёвая», «Курбулик», «Сорожья», «Монахово», «Баргузинский залив», «озеро Бормашёвое» разрешается установить только быстросъёмную палатку, а стоянка транспорта возможна только без ночлега.

На остальной акватории Чивыркуйского залива запрещено сооружать на льду любые укрытия - будки, палатки, шатры, изгороди и тому подобное, а также организовывать стоянки автотранспорта.

Запрещается добыча водных биоресурсов на участках «Бухта Фертик», «Бухта Онгокон», «Треугольник», «Бакланий».

Любительский лов байкальского омуля, сига на озере Байкал с использованием бормашовой уды разрешен с 1 февраля до распаления льда.

Рыболовам также напомнили о суточной норме добычи для одного гражданина: омуля, сига, хариуса (суммарно всех видов ) – 5 кг.; щука, сазан – 10 кг.; прочих видов рыб – 20 кг. В случае превышения суточной нормы добыча прекращается.

За нарушение рыболовам грозит штраф в размере от трёх до четырёх тысяч рублей.
рыбалка Байкал

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