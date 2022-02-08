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Монгол завоевал 2 медали чемпионата мира по ледяному плаванию

Монгол завоевал 2 медали чемпионата мира по ледяному плаванию
Общество,  Фото:федерация зимнего плавания Санкт-Петербурга
Спортсмен отличился в плавании брассом и баттерфляем

Монгольский пловец Шагдарсурэн Даваадорж завоевал серебряную и бронзовую медали в плавании брассом и баттерфляем на IV чемпионате мира по ледяному плаванию международной ассоциации ледяного плавания (International Ice Swimming Association (IISA)). Соревнования проходили с 4 по 6 февраля в Польше. В 2021 году чемпионат был перенесён на один год из-за пандемии коронавируса.

Спортсмены из 28 стран соревновались на дистанциях 50 м, 100 м, 250 м, 500 м и 1000 м вольным стилем; 50 м и 100 м брассом; 50 м на спине; 50 м баттерфляем; 100 м комплексным плаванием; а также эстафеты 4×50 смешанным стилем и 4×250 вольным.

По словам организаторов, в день соревнования температура воды была 5 градусов по Цельсию, а температура воздуха 7-10 градусов по Цельсию. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
спорт Монголия чемпионат мира плавание

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