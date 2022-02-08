Собранные книги подарят библиотекам спецшкол
Библиотеки Бурятии присоединились к пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Акция приурочена к международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.
Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.
В этом году республиканская детско-юношеская библиотека решила помочь библиотекам специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната V вида и специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната №2.
Принимаются книги в хорошем состоянии, последних лет выпуска. Не принимается религиозная литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.
Принять участие в данной акции может каждый. Для этого необходимо до 14 февраля принести книги в центр чтения имени Б. Абидуева (пр. Победы, 5) или в центр чтения имени Д. Батожабая (ул. Ключевская, 23а) с 9:00 до 18:00, ежедневно, кроме субботы. 14 февраля все собранные книги будут переданы в спецшколы. Об этом сообщает пресс-служба детско-юношеской библиотеки.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ стартовала акция «Дарите книги с любовью!»
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